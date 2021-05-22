Так он хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси, в частности – смерти политзаключенного Витольда Ашурка. Об этом сам активист выкрикивал, когда его задерживали.
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Сотрудники Нацгвардии повалили Маркелова на землю и надели ему наручники. Один из гвардейцев кричал мужчине, что его депортируют за нарушения общественного порядка.
"В Беларуси улицей Акрестина прошло 50 тысяч граждан. Это (протест – 24 канал) против посольства и белорусской власти, а не против Украины",
– пытался объяснить активист.
24 канал пытается узнать подробности о задержании у полиции Киева. Мы дополним новость, когда удастся получить комментарий у правоохранителей.
Задержание белорусского активиста в Киеве / Фото "Радыё Свабода"
Вскоре в сети появилось видео задержания активиста. На обнародованных кадрах видно, как он настойчиво пытается осуществить задуманное, даже когда уже заметили правоохранители.
Задержание Маркелова в Киеве: смотрите видео
Смерть Витольда Ашурка: что известно
- Витольд Ашурок в Беларуси координировал движение "За свободу". Его задержали в день выборов президента Беларуси, 9 августа 2020 года.
- Сначала его приговорили к 20 суткам в тюрьме из-за участия в протестах. По истечении срока наказания оппозиционера на свободу не выпустили.
- 18 января его приговорили к 5 годам колонии строгого режима. В мае родственники узнали, что 50-летний Ашурко умер из-за остановки сердца.