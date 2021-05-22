Так он хотел привлечь внимание к событиям в Беларуси, в частности – смерти политзаключенного Витольда Ашурка. Об этом сам активист выкрикивал, когда его задерживали.

Читайте также Отказались разгонять протесты – попали в СИЗО: в Беларуси задержали экс-силовиков

Сотрудники Нацгвардии повалили Маркелова на землю и надели ему наручники. Один из гвардейцев кричал мужчине, что его депортируют за нарушения общественного порядка.

"В Беларуси улицей Акрестина прошло 50 тысяч граждан. Это (протест – 24 канал) против посольства и белорусской власти, а не против Украины",

– пытался объяснить активист.

Справка. Маркелов – активист "молодежного блока" и движения Legalize Belarus. На родине его задерживали по меньшей мере трижды. В течение нескольких месяцев он проживает в Украине.

24 канал пытается узнать подробности о задержании у полиции Киева. Мы дополним новость, когда удастся получить комментарий у правоохранителей.

Задержание белорусского активиста в Киеве / Фото "Радыё Свабода"

Вскоре в сети появилось видео задержания активиста. На обнародованных кадрах видно, как он настойчиво пытается осуществить задуманное, даже когда уже заметили правоохранители.

Задержание Маркелова в Киеве: смотрите видео

Смерть Витольда Ашурка: что известно