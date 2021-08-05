В КПК повідомили, що поліцейський спровокував їх, тепер вже колишнього, члена організації. Коп, начебто, не представився й робив недоречні зауваження.
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За словами очевидців події (членів цієї ГО), відео з нагрудної камери працівника патрульної поліції частково вирване з контексту. Її увімкнули нібито після провокацій з боку працівника поліції.
Активіста виключили з ГО
Водночас в КПК визнали, що поведінка їх члена була неетичною, хоча, як з’ясувалось, він показував не статевий орган, а лише свою білизну. Але навіть за це його вже виключили з лав ГО.
Даний активіст виключений з рядів організації. Хоча він й не показував поліцейському те, про що пишуть у ЗМІ, а лише спідню білизну, але це ніяк не скасовує факту недопустимої поведінки,
– заявили в КПК.
В організації додали, що їм прикро через те, що дії однієї людини накладають тінь на позитивну діяльність інших членів організації.
Їхали на мітинг
В КПК пояснили, що їх активісти їхали у Вінницю, де відбувся протест стосовно закриття реабілітаційного центру для ветеранів АТО. Вони планували долучитися до мітингу й підтримати людей, які виступають проти цього.
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Затримання нібито відбулось із порушеннями
Громадські активісти, які виступають зокрема й проти поліцейського свавілля, зазначили, що затримання їх представника відбулось з порушення процесуального законодавства – без повідомлення на місці підстав затримання й без протоколу затримання.
До того ж в ГО стверджують, що після того, як активіста відпустили, їх мікроавтобус незаконно заблокували двома машинами поліції.
У ГО вибачились за їх члена
У ГО вибачились за поведінку активіста й пообіцяли, що такого не повториться.
Хочемо вибачитись перед суспільством за даний прикрий інцидент. У майбутньому подібних недоречних дій з боку членів нашої організації допущено не буде, при цьому зазначаємо, що дії поліції були також неоднозначні,
– підсумовують в КПК.
Передісторія
- На трасі Калинівка – Вінниця поліція зупинила мікроавтобус Volkswagen за перевищення швидкості.
- У салоні їхали члени громадської організації "КПК".
- Одного з них правоохоронцям довелось затримати, адже він був дуже агресивним й нібито показав свій статевий орган.
- До того ж громадський активіст лаявся нецензурною лексикою й навіть погрожував інспектору поліції.
- Його доволі жорстко затримали й доставили у поліцію.
- Відкрита кримінальна справа. Чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі.