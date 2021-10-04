Активісти "Києве, мий" оголосили збір коштів на клінінговий пристрій майже за 600 тисяч

Представники громадської організації "Києве, мий" оголосили про проведення вечірки для збору грошей на спеціальний пристрій для видалення графіті Tornado ACS Elite. Вартість цього агрегату - 583 тисячі гривень.

Активісти спільноті "Києве, мий", нещодавно звернулися до мешканців столиці із запитанням, скільки грошей вони готові пожертвувавти на придбання цього пристрою. Згодом в організації вирішили, що купівля пристрою цілком ймовірна.

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Для збору коштів 15 жовтня проведуть закриту вечірку. Відбудеться вона у PR BAR.

Дозволить працювати ефективніше та дешевше

У "Києве, мий" зазначили, що Tornado ACS Elite:

не потребує пального та обслуговування;

не використовує воду;

може використовуватись в холодну пору року;

не потребує розчинників;

не потребує вантажного транспорту;

працює на будь-якій поверхні.



У нашій роботі цей пристрій може стати справжнім "гейм-чейнджером", оскільки з його допомогою ми зможемо досягати якісно кращого результату втричі швидше та вдесятеро дешевше. Крім того, нам більше не доведеться дихати змивкою старої фарби, а ми давно про це мріємо,

– підкреслили активісти.

Щоб відвідати вечірку "Києве, мий", кожен охочий має купити будь-який з квитків за посиланням.

Крім того, можна допомогти активістам робити столицю більш чистою за допомогою банківських переказів на картки: 4149499300097787, 4441111442004564 з обов'язковим коментарем "фінансова допомога проєкту "Києве, мий".