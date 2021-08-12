Вони мають власну технологію. Головний апарат, яким прибирають площу, подає тиск під 200 барів. Він німецького виробництва, його придбали ще рік тому.

До теми Заповідник "Софія Київська" не дозволяв на дрифт автомобілів на площі

Чому краще, ніж клінінг

Про це розповів засновник громадської ініціативи “Києве, мий” Віталій Онопрієнко.

За його словами, клінінгова компанія працює на електричних мийках, які не дають такого тиску. На відміну від апарату ініціативи “Києве, мий”, який саме через подачу такого тиску і відмиває краще сліди від шин.

Відмивання Софійської площі / Фото "Києве, мий"

Результати роботи активістів – "до" й "після" / Фото "Києве, мий"

Скільки витратили на прибирання

Засновник також розповів, що на прибирання вони витратили приблизно 5 тисяч гривень – 3 тисячі на транспорт, тисячу на бензин та тисяча на хімію.

11 серпня активісти працювали на площі 12 годин. Сьогодні, 12 серпня, роботу почали після обіду.

Передісторія