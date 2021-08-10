Цей акт складуть на компанію, яка проводила зйомки. Про це повідомив заступник гендиректора Київавтодору Олександр Павловський.
До теми Дрифт з Alyona Alyona на Софійській площі: поліція відкрила кримінальне провадження
Наслідки дрифту на Софіївській площі / Фото "Цензор.net"
Площу чистять коштом компанії
Слід зазначити, що компанія викликала туди клінінгову службу, яка чистить бруківку. Проте в Київавтодорі припускають, що покриття на площі могло зіпсуватися.
Через це після очищування площі туди приїдуть фахівці, які будуть оцінювати стан бруківки. Якщо пошкодження все ж будуть, зловмисникам доведеться компенсувати вартість ремонту.
Сліди легко відмиваються
Прибиральники, які там працюють розповіли, що сліди очищуються досить легко. Вони також повідомили, що загальне прибирання площі може зайняти 2 – 3 дні.
В результаті на площі пошкоджено понад 2 тисячі квадратних метрів мощення. Важливо, що ця площа вкрита традиційною київською клінкерною цеглою.
Плитка Софіївської площі після дрифту: дивіться відео телеграму "Киев без цензуры"
Коротко про цей дрифт
- Там знімали рекламу для компанії Red Bull. На площі влаштували перегони двох автомобілів.
- У зйомках також брала участь співачка Alyona Alyona. Про це стало відомо з відео, яке вона виклала у мережі.
- Ексміністр екології Ігор Шевченко стверджує, що необхідний дозвіл надали у заповіднику "Софія Київська". А поліція, мовляв, теж про все знала
- Цією подією дуже обурився очільник Міністерства культури Олександр Ткаченко. Він сказав, що це не допустимо. Також запропонував уявити таке видовище на площі Святого Петра у Ватикані.