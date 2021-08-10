Цей акт складуть на компанію, яка проводила зйомки. Про це повідомив заступник гендиректора Київавтодору Олександр Павловський.

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Наслідки дрифту на Софіївській площі / Фото "Цензор.net"

Площу чистять коштом компанії

Слід зазначити, що компанія викликала туди клінінгову службу, яка чистить бруківку. Проте в Київавтодорі припускають, що покриття на площі могло зіпсуватися.

Через це після очищування площі туди приїдуть фахівці, які будуть оцінювати стан бруківки. Якщо пошкодження все ж будуть, зловмисникам доведеться компенсувати вартість ремонту.

Сліди легко відмиваються

Прибиральники, які там працюють розповіли, що сліди очищуються досить легко. Вони також повідомили, що загальне прибирання площі може зайняти 2 – 3 дні.

В результаті на площі пошкоджено понад 2 тисячі квадратних метрів мощення. Важливо, що ця площа вкрита традиційною київською клінкерною цеглою.

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