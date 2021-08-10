Этот акт составят на компанию, которая проводила съемки. Об этом сообщил заместитель гендиректора Киевавтодора Александр Павловский.

К теме Дрифт с Alyona Alyona на Софийской площади: полиция открыла уголовное производство



Последствия дрифта на Софийской площади / Фото "Цензор.net"

Площадь чистят за счет компании

Следует отметить, что компания вызвала туда клининговую службу, которая чистит мостовую. Однако в Киевавтодоре предполагают, что покрытие на площади могло испортиться.

Поэтому после очистки площади туда приедут специалисты, которые будут оценивать состояние брусчатки. Если повреждения все же будут, злоумышленникам придется компенсировать стоимость ремонта.

Следы легко отмываются

Уборщики, которые там работают, рассказали, что следы отчищаются довольно легко. Они также сообщили, что общая уборка площади может занять 2 – 3 дня.

В результате на площади повреждено больше 2 тысяч квадратных метров брусчатки. Важно, что эта площадь покрыта традиционным киевским клинкерным кирпичом.

Плитка Софийской площади после дрифта: смотрите видео телеграма "Киев без цензуры"

Коротко об этом дрифте