Про це мовиться в офіційній позиції Національного заповідника "Софія Київська".
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Заява національного заповідника
У "Софії Київській" підкреслили, що жодних погоджень на зйомки дрифту автомобілів на Софійській площі не надавали. Керівництво заповідника також нагадало про порядок організації та проведення недержавних масових заходів різного характеру у Києві.
Відповідно до нього дозвіл на проведення заходу на Софійській площі надається виключно в разі погодження із Національним заповідником "Софія Київська" з метою недопущення техногенного негативного впливу на стан пам'яток національного значення,
– мовиться у повідомленні.
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Як сказав перший заступник директора заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко у коментарі 24 каналу, відповідальність за інцидент повинні понести саме організатори.
Організація та учасники цього процесу не зверталися до КМДА і до "Софії Київської – тож письмових дозволів у них немає,
– сказав Вадим Кириленко.
Він підкреслив, що дії компанії Red Bull – це неповага до пам'ятки, до Києва та киян.
Все що відомо про скандал на Софійській площі
- 10 серпня у Києві на Софійській площі відбулося дрифт-шоу. Без огороджень і на великій швидкості автомобілі дрифтували у пішохідній зоні.
- Такі "покатушки" залишили у сліди від шин у вигляді вісімки в історичній зоні Києва. На прибирання території знадобився не один день.
- У цих перегонах взяла участь реперка Alyona Alyona, яка опублікувала відео з шоу, але потім швидко видалила. Вже згодом вона розповіла, що її нібито запевнили про дозвіл. Ролик, за її словами, знімався до Дня незалежності.
- Компанія Red Bull, яка була організатором дрифту, згодом вибачилася та викликала клінінгову компанію.