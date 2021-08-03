У Києві стартувала акція пам'яті Віталія Шишова: фото, відео

У Києві ввечері 3 серпня небайдужі українці зібрались, аби вшанувати пам'ять загиблого лідера "Білоруського дому" в Україні Віталія Шишова. Активіста знайшли повішеним у столиці.

Акція стартувала біля будівлі посольства Білорусі у Києві. Станом на 19:00 там зібралися кілька десятків людей.

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Зараз біля посольства організували меморіал пам'яті Шишова, куди безупинно несуть його фото, квіти та лампадки. В акції взяли участь багато друзів Шишова, українські та білоруські активісти.

Також під посольство Білорусі прийшла дівчина Віталія Шишова. Журналістів попросили не турбувати її з проханнями про коментарі, щоб не розхитувати її емоційний стан.

Друзі відкидають версію самогубства

Друг Шишова Андрій розповів, що бачив Віталія 27 липня під час зустрічі білорусів. Тоді активіст був в гарному настрої.

Це вказує на те, що людина сама б на таке (самогубство – 24 канал) ніколи не пішла. Він мав активний спосіб життя, не пив і не палив. Враховуючи його характер, він би ніколи не пішов на суїцид,

– наголосив Андрій.

Він підтвердив, що останніми днями Віталій дійсно говорив, що за ним стежать, але не звернувся до українських правоохоронців, мовляв "кому він тут потрібен".

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