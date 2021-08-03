У Києві стартувала акція пам'яті Віталія Шишова: фото, відео
Джерело:24 канал
У Києві ввечері 3 серпня небайдужі українці зібрались, аби вшанувати пам'ять загиблого лідера "Білоруського дому" в Україні Віталія Шишова. Активіста знайшли повішеним у столиці.
Акція стартувала біля будівлі посольства Білорусі у Києві. Станом на 19:00 там зібралися кілька десятків людей.
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Зараз біля посольства організували меморіал пам'яті Шишова, куди безупинно несуть його фото, квіти та лампадки. В акції взяли участь багато друзів Шишова, українські та білоруські активісти.
Також під посольство Білорусі прийшла дівчина Віталія Шишова. Журналістів попросили не турбувати її з проханнями про коментарі, щоб не розхитувати її емоційний стан.
Друзі відкидають версію самогубства
Друг Шишова Андрій розповів, що бачив Віталія 27 липня під час зустрічі білорусів. Тоді активіст був в гарному настрої.
Це вказує на те, що людина сама б на таке (самогубство – 24 канал) ніколи не пішла. Він мав активний спосіб життя, не пив і не палив. Враховуючи його характер, він би ніколи не пішов на суїцид,
– наголосив Андрій.
Він підтвердив, що останніми днями Віталій дійсно говорив, що за ним стежать, але не звернувся до українських правоохоронців, мовляв "кому він тут потрібен".
Акція пам'яті Шишова у Києві: дивіться відео
Смерть Віталія Шишова: що відомо
- Активіст пішов з дому 2 серпня на пробіжку, але так і не повернувся. А вже 3 серпня Шишова знайшли повішеним в одному зі столичних парків. У поліції підозрюють, що активіста могли вбити й замаскувати це під самогубство.
- Друзі Шишова переконані, що він став жертвою режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- У "Білоруському домі" розповіли, що відколи той переїхав в Україну, за ним постійно стежили. Щоправда, правоохоронці запевняють, що не отримували звернень щодо стеження.