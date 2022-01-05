З алкоголем і без масок: молодь влаштувала вечірку в київському метро

В одному з вагонів метро Києва молоді люди влаштували танці. Веселощі відбувалися під акомпанемент акордеона та саксофона.

Відповідне відео з'явилося в мережі 4 січня. Про те, що це метро Києва, свідчить як сам допис у мережі, так і карта, що висить у вагоні.

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Весела молодь влаштувала "дикі танці"

На кадрах, оприлюднених у мережі, видно, що молодим людям – весело. Імовірно, вони були напідпитку.

Ба більше, один із юнаків тримав у руках відкорковану пляшку ігристого вина. Засвітилася в кадрі й молода дівчина – вона витанцьовувала та водночас посміхалася.

Інші пасажири у вагоні позитивно сприймали імпровізовану вечірку та знімали усе на свої смартфони.

Також у відео чути мелодію, під яку веселилася молодь. За мотивом вона нагадує "Дикі танці" Руслани.

Додамо, що усі молоді люди були без масок. Натомість музикант, який грав на акордеоні, дотримувався карантинних обмежень.

"Дикі танці" у вагоні метро Києва: дивіться відео

Не перші танці у транспорті

Влітку подібним чином молодь розважалась у приміській маршрутці в Ізмаїлі на Одещині. Підлітки голосно увімкнули музику та відверто під неї танцювали.

Спочатку в маршрутці танцювали декілька людей. Потім до них доєднались нові пасажири.

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Текст публікації про танці у вагоні метро Києва

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