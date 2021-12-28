"Антонов" презентував перший серійний літак Ан-178-100Р: видовищні фото

На заводі "Антонов" у Києві провели презентацію першого серійного військово-транспортного літака Ан-178-100Р. Церемонія відбулася 28 грудня, її приурочили до викатки повітряного судна.

У заході серед інших взяв участь міністр оборони Олексій Резніков. Оглянувши літак, він зауважив: це доказ того, що українці здатні захищатися від ворогів.

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Обіцяють поставити на потік

Посадовець також наголосив, що контрактом на випуск трьох літаків для ЗСУ все не обмежиться. Згодом підприємство планує збудувати їх значно більше.

Сьогодні ми демонструємо, що ми вміємо будувати, вміємо літати і вміємо себе захищати,

– сказав Резніков.



На заводі "Антонов" показали перший літак Ан-178-100Р для ЗСУ / Фото телеканалу "Дом"

Крок до перемоги

Новий український літак високо оцінив і заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Мойсюк. За його словами, сучасна та високотехнологічна військова техніка посилює українську армію у боротьбі з ворогом і наближає країну до перемоги.

Тим часом командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські пілоти вже готові опановувати машину. Попереду – підготовка льотного складу та інженерів для обслуговування першого за роки незалежності Ан-178-100Р.

Екземпляр, який презентував "Антонов", призначений для проведення сертифікаційних випробувань фахівцями у військах.



Презентацію приурочили до викатки літака / Фото телеканалу "Дом"

Що відомо про літак Ан-178-100Р

Повітряне судно нового покоління створили на базі найновіших інформаційних технологій. Його обладнали сотнями електронних обчислювальних приладів, які контролюють усі системи та датчики літака, автоматизують його роботу і роблять керування максимально простим та ефективним.

Ще одна особливість розробки – те, що вона виготовлена лише із українських та західних запчастин. До випуску літака долучилися понад 30 вітчизняних компаній.

Головне призначення Ан-178-100Р – це перевезення людей, техніки, вантажу. Пасажиромісткість борта – 100 людей. Крім того, з нього можуть десантуватися до 86 парашутистів. Ще одна перевага – можливість евакуації 38 – 40 поранених.



За контрактом для ЗСУ випустять три таких літака / Фото телеканалу "Дом"

Другий літак – на підході

На заводі "Антонов" запевнили, що вкладаються у графіки побудови трьох повітряних суден для ЗСУ. Наразі повністю завершено перше із них і вже складено фюзеляж, крило та хвостове оперення другого.

На заводі "Антонов" показали перший за роки незалежності Ан-178-100Р для ЗСУ: відео