В мероприятии принял участие министр обороны Алексей Резников. Осмотрев самолет, он заметил, что это доказательство того, что украинцы способны защищаться от врагов.

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Обещают поставить на поток

Чиновник также подчеркнул, что контрактом на выпуск трех самолетов для ВСУ все не ограничится. Впоследствии предприятие планирует построить их гораздо больше.

Сегодня мы демонстрируем, что мы умеем строить, умеем летать и умеем себя защищать,

– сказал Резников.



На заводе "Антонов" показали первый самолет Ан-178-100Р для ВСУ / Фото телеканала "Дом"

Шаг к победе

Новый украинский самолет высоко оценил и заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Сергей Мойсюк. По его словам, современная и высокотехнологичная военная техника усиливает украинскую армию в борьбе с врагом и приближает страну к победе.

Тем временем командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что украинские пилоты уже готовы осваивать машину. Впереди – подготовка летного состава и инженеров для обслуживания первого за годы независимости Ан-178-100Р.

Обратите внимание! Экземпляр, презентованный "Антоновым", предназначен для проведения сертификационных испытаний специалистами в войсках.



Презентацию приурочили к выкате самолета / Фото телеканала "Дом"

Что известно о самолете Ан-178-100Р

Воздушное судно нового поколения было создано на базе новейших информационных технологий. Его оборудовали сотнями электронных вычислительных приборов, которые контролируют все системы и датчики самолета, автоматизируют его работу и делают управление максимально простым и эффективным.

Еще одна особенность разработки – то, что она сделана только из украинских и западных запчастей. К выпуску самолета приобщилось более 30 отечественных компаний.

Главное предназначение Ан-178-100Р – это перевозка людей, техники, груза. Пассажировместимость борта – 100 человек. Кроме того, из него могут десантироваться до 86 парашютистов. Еще одно преимущество – возможность эвакуации 38 – 40 раненых.



По контракту для ВСУ выпустят три таких самолета / Фото телеканала "Дом"

Второй самолет – на подходе

На заводе "Антонов" заверили, что вкладываются в графики постройки трех воздушных судов для ВСУ. Сейчас полностью завершен первый из них и уже собран фюзеляж, крыло и хвостовое оперение второго.

На заводе "Антонов" показали первый за годы независимости Ан-178-100Р для ВСУ: видео