Один із найскладніших ударів: авіаексперт сказав, чим вирізняється нічна атака на Київ

В ніч на 2 липня Росія масовано атакувала Київ, застосувавши різні види озброєння – від реактивних безпілотників до ракет "Циркон". Перед цим ворог мав достатньо часу для накопичення різноманітних засобів ураження.

Через це сьогоднішній удар був одним з найскладніших з огляду роботи ППО та відбиття повітряних цілей. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зазначивши, що росіяни здійснили достатньо складне планування та синхронізацію атаки.

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Чим вирізняється нічна атака на Київ?

Авіаційний експерт наголосив, що удар по столиці був не просто комбінований – велика кількість російських цілей зійшлась в одному часовому проміжку. Тобто одночасно відпрацювали і балістичні ракети, і реактивні ударні баражуючі боєприпаси типу "Бандероль", і гіперзвукові засоби ураження типу "Циркон".

Це створило складну картину з огляду відбиття атаки. Щодо ефективності поки говорити зарано. Однак загалом може мовитись про понад 50 – 60 засобів, ракет, реактивних безпілотників і сотні звичайних ударних дронів, зокрема десятки засобів ураження,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! У Повітряних Силах повідомили, що станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 524 цілі (48 ракет та 476 безпілотників різних типів).

Долінце додав, що фактично всі російські удари спрямовані проти цивільного населення для психологічного тиску. Крім того, ворог активно атакує столицю через щільність забудови – навіть у випадку перехоплення цілі уламки падають на місто, призводячи до руйнувань та жертв.

Авіаексперт розібрав атаку на Київ: дивіться відео

Зауважмо, що станом на 8 ранку у Києві відомо про 86 постраждалих. На жаль, є 13 загиблих.

Внаслідок атаки у Шевченківському районі спалахнув готель та постраждав житловий будинок, у Голосіївському районі палали дахи багатоповерхівок.