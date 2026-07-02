Поэтому сегодняшний удар стал одним из самых сложных с точки зрения работы ПВО и отражения воздушных целей. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, отметив, что россияне осуществили достаточно сложное планирование и синхронизацию атаки.

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Чем отличается ночная атака на Киев?

Авиационный эксперт подчеркнул, что удар по столице был не просто комбинированным – большое количество российских целей сошлось в одном временном промежутке. То есть одновременно были задействованы и баллистические ракеты, и реактивные ударные барражирующие боеприпасы типа "Бандероль", и гиперзвуковые средства поражения типа "Циркон".

Это создало сложную картину с точки зрения отражения атаки. Об эффективности пока говорить рано. Однако в целом можно говорить о более чем 50–60 средствах, ракетах, реактивных беспилотниках и сотнях обычных ударных дронов, в частности о десятках средств поражения,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! В Воздушных Силах сообщили, что по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной были сбиты или подавлены 524 цели (48 ракет и 476 беспилотников различных типов).

Долинце добавил, что фактически все российские удары направлены против гражданского населения с целью оказания психологического давления. Кроме того, враг проводит активную атаку на столицу из-за плотности застройки – даже в случае перехвата цели обломки падают на город, приводя к разрушениям и жертвам.

Авиаэксперт проанализировал атаку на Киев: смотрите видео

Отметим, что по состоянию на 8 утра в Киеве известно о 86 пострадавших. К сожалению, есть 13 погибших.

В результате атаки в Шевченковском районе загорелся отель и пострадал жилой дом, в Голосеевском районе горели крыши многоэтажек.