В ГУР подчеркнули, что институт является законной военной целью для Сил безопасности и обороны Украины.

Смотрите также : У россиян существенные проблемы – интервью народного депутата об ударах по России, фронте и переговорах

Что известно о деятельности института?

По информации Главного управления разведки, Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" имени М. Ф. Стельмаха" входит в структуру российской государственной корпорации "Ростех" и считается одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Он расположен в Москве и специализируется на разработке и производстве лазерных и оптико-электронных технологий военного назначения. По данным разведки, по состоянию на конец 2025 года на предприятии работало 2231 человек.

Предприятие обеспечивает производство компонентов для ракетного вооружения, боевой авиации, бронетехники, артиллерии и беспилотных систем России.

Разведка рассекретила НИИ, производящий критически важные компоненты: смотрите видео

По данным украинской разведки, НИИ "Полюс" производит бесплатформенные инерционные навигационные системы и лазерные гироскопы серий 95918 и МТ-401М. Эти компоненты используются предприятиями Конструкторского бюро машиностроения и Исследовательского конструкторского бюро "Новатор" при производстве ракетных комплексов "Искандер-М", "Искандер-К", крылатых ракет "Калибр" и комплекса "Ответ".

Они обеспечивают автономную навигацию высокоточного оружия даже в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, предприятие поставляет для Сухопутных войск России, Воздушно-космических сил и российских танковых заводов лазерные целеуказатели-дальномеры "Визир", "Коррида" и ЛД-154, а также фотоприемные модули 101КС-1/02.

Эти системы используются для наведения высокоточных авиационных ракет Х-38, модернизации прицельных комплексов танков Т-90 и оснащения квантовых оптико-локационных станций истребителей Су-57.

Также предприятие производит измерительные комплексы "ВОКСНИ", которые используют Космические войска России и Федеральная служба безопасности России для контроля ракетных пусков.

Наряду с технической информацией ГУР обнародовало сведения о генеральном директоре предприятия Евгении Кузнецове.

В сообщении отмечается, что украинская разведка располагает персональными данными всех без исключения сотрудников НИИ "Полюс". В Главном управлении разведки заявили, что коллектив предприятия непосредственно причастен к обеспечению российской военной агрессии против Украины.

По информации разведки, НИИ "Полюс" уже находится под санкциями Соединенных Штатов Америки, Канады, Европейского Союза, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Против предприятия применены ограничения в виде замораживания активов, экспортных запретов, финансовых санкций и других ограничительных мер, связанных с его участием в обеспечении российского военно-промышленного комплекса.

При этом бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джейми Ши заявил, что в ближайшее время санкции против России могут ужесточиться, ведь именно финансовые ресурсы обеспечивают Кремлю возможность вести войну. По его словам, до сих пор остаются открытыми многочисленные лазейки, в частности продолжает работать российский "теневой флот", а экспорт сжиженного газа и ядерного топлива не подпадает под полные санкции.

Ши также отметил, что Европейский Союз планирует ужесточить ограничения в отношении небольших российских банков, однако такие решения, по его мнению, должны были быть приняты гораздо раньше. Он подчеркнул, что максимальный эффект может дать сочетание более жестких санкций с ударами Украины по российским военным и стратегическим объектам.