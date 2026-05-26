Служби Києва готові до будь-яких атак і терористичних загроз, – Клименко
У Києві запевнили про готовність екстрених служб до можливих нових атак та провокацій з боку ворога. Для відповідного реагування столиця має достатню кількість техніки та фахівців.
Про таке під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність" заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає 24 Канал.
Київ готовий до нових атак та провокацій ворога
Що б не сталося, ми зможемо правильно розподілити сили та засоби. У Києві їх достатньо,
– підкреслив глава МВС.
Водночас Клименко нагадав, що після масованої атаки на столицю у ніч проти 24 травня рятувальники та правоохоронці за лічені хвилини прибули на місця ударів і насамперед розпочали операції з порятунку людей, які опинилися під завалами.