В АТБ на Березняках у Києві стався обвал стелі

В одному з супермаркетів АТБ у житловому масиві Березняки у Києві стався неприємний інцидент, який міг закінчитися травмами клієнтів та працівників. Частина стелі обвалилася ввечері 24 січня.

За словами місцевих мешканців, падіння сталося у магазині на проспекті Павла Тичини, 15. На щастя, у момент обвалу на місці падіння не було нікого з людей.

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Внаслідок чого саме пала конструкція, наразі невідомо.

Люди скаржаться на жахливий ремонт



Місце події / Фото "Х****ий Київ"

Як розповіли очевидці події у соцмережах, обвал стався неподалік від кас у торговельному залі АТБ на Березняках.

Раптово для всіх з гуркотом обвалилися 6 плиток, які були закріплені на стелі. Крім того, на підлогу впала частина бетонної плити.

Зачепити відвідувачів закладу також міг металевий профіль.

Шматки цементу та клею розлетілися по залі супермаркету у радіусі щонайменше 5 метрів.

У коментарях до допису про інцидент у соцмережах жителі Березняків зазначили, що приміщення АТБ давно перебуває в аварійному стані. Люди кажуть, що після того, як з будівлі з'їхав попередній орендар, представники супермаркету не провели фактично жодних серйозних ремонтних робіт, окрім косметичних.

У самій компанії обвал частини стелі наразі ніяк не прокоментували.