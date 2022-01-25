В АТБ на Березняках у Києві стався обвал стелі
Джерело:"Київ без цензури"
В одному з супермаркетів АТБ у житловому масиві Березняки у Києві стався неприємний інцидент, який міг закінчитися травмами клієнтів та працівників. Частина стелі обвалилася ввечері 24 січня.
За словами місцевих мешканців, падіння сталося у магазині на проспекті Павла Тичини, 15. На щастя, у момент обвалу на місці падіння не було нікого з людей.
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Внаслідок чого саме пала конструкція, наразі невідомо.
Люди скаржаться на жахливий ремонт
Місце події / Фото "Х****ий Київ"
- Як розповіли очевидці події у соцмережах, обвал стався неподалік від кас у торговельному залі АТБ на Березняках.
- Раптово для всіх з гуркотом обвалилися 6 плиток, які були закріплені на стелі. Крім того, на підлогу впала частина бетонної плити.
- Зачепити відвідувачів закладу також міг металевий профіль.
- Шматки цементу та клею розлетілися по залі супермаркету у радіусі щонайменше 5 метрів.
У коментарях до допису про інцидент у соцмережах жителі Березняків зазначили, що приміщення АТБ давно перебуває в аварійному стані. Люди кажуть, що після того, як з будівлі з'їхав попередній орендар, представники супермаркету не провели фактично жодних серйозних ремонтних робіт, окрім косметичних.
У самій компанії обвал частини стелі наразі ніяк не прокоментували.