Відео порушень зробили очевидці, які обурилися тим, що жвава торгівля триває безпосередньо під табличкою, яка її забороняє. Судячи з усього, зупинити підприємливих торговців не можуть навіть попередження про штраф у 15 тисяч гривень.

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Не переймаються вони й через ймовірну конфіскацію товару.

Торгівля припинялася лише на час рейдів

Автор запису, який з'явився у мережі, стверджує, що у переході до станції "Теремки" постійно триває стихійна торгівля.

За словами чоловіка, почали працювати торгівці ще до Нового року, якраз після чергового рейду поліції.

Перехожий зазначив, що керівництво станції та поліцейські мають знати про порушення, але нічого при цьому не роблять для його усунення.

Заборонити не означає виконати. Як торгували, так і торгують,

– прокоментував торгівлю чоловік.

За словами киян, стихійна торгівля фактично у кожному переході до станцій метро зупиняється лише на дуже недовготривалий час. Оскільки підприємці-порушники не платять податків, а "робоче місце" обходиться їм також безоплатно, подібна торгівля може приносити чималі кошти. Крім того, штрафувати нелегальних бізнесменів кожного дня правоохоронці не можуть та й, судячи з усього, не дуже хочуть.

Дивіться відео з місця стихійної торгівлі на станції "Теремки" у Києві: