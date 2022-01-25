Видео нарушений совершили очевидцы, которые возмутились тем, что оживленная торговля продолжается непосредственно под табличкой, которая ее запрещает. Судя по всему, остановить предприимчивых торговцев не могут даже предупреждения о штрафе в 15 тысяч гривен.

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Не беспокоятся они и из-за вероятной конфискации товара.

Торговля прекращалась только на время рейдов

Автор записи, которая появилась в сети, утверждает, что в переходе на станцию ​​"Теремки" постоянно продолжается стихийная торговля.

По словам мужчины, торговцы начали работать еще до Нового года, как раз после очередного рейда полиции.

Прохожий отметил, что руководство станции и полицейские должны знать о нарушениях, но при этом ничего не делают для его устранения.

Запретить не значит выполнить. Как торговали, так и торгуют,

– прокомментировал торговлю мужчина.

По словам киевлян, стихийная торговля фактически в каждом переходе к станциям метро останавливается только на очень непродолжительное время. Поскольку предприниматели-нарушители не платят налоги, а "рабочее место" обходится им тоже безвозмездно, подобная торговля может приносить немалые средства. Кроме того, штрафовать нелегальных бизнесменов каждый день правоохранители не могут и, судя по всему, не очень хотят.

Смотрите видео с места стихийной торговли на станции Теремки в Киеве: