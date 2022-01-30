В автотрощі під Києвом загинула вагітна жінка, її чоловік сидів поруч

Під Києвом 30 січня трапилася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення автівок загинула вагітна пасажирка.

Загиблу діставали спеціальним обладнанням

Аварія трапилася неподалік селища Гребінки близько 6 години ранку. Зіткнення трапилося між автомобілями "ВАЗ 2121" та Mazda.

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Відомо, що за кермом "ВАЗ 2121" перебував 28-річний чоловік, а поруч сиділа його 29-річна вагітна дружина. Унаслідок аварії жінка загинула ще до приїзду медиків. Рятувальникам довелося діставати загиблу з розтрощеної автівки за допомогою спеціального обладнання.

В автомобілі Mazda перебувала лише 31-річна водійка. Відомо, що вона є працівницею банку. Після аварії жінка перебувала в шоковому стані.

Всі учасники автопригоди – мешканці столиці. За результатами медичного освідування алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено,

– розповіли у поліції.

Після встановлення всіх обставин ДТП слідчі нададуть правову кваліфікацію події.

Смертельна ДТП під Черкасами

У цей же день трапилася ще одна моторошна аварія. Так, на Черкащині легкових врізався у дерево. Унаслідок зіткнення загинуло 4 людей: 24-річний водій та 3 дівчина і двоє хлопців віком 20 – 25 років. Їхня тіла також довелося деблокувати з автомобіля.

Крім того, ще один пасажир постраждав. З місця ДТП його госпіталізували у лікарню. Наразі потерпілий перебуває у комі.

Повний текст публікації поліції Київської області у фейсбуці:

Поліція Київщини встановлює обставини автопригоди неподалік селища Гребінки, в якій загинула вагітна жінка.

30 січня близько 6 години ранку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів "ВАЗ 2121" та Mazda поблизу селища Гребінки.

На місці події працювали патрульні поліцейські Білої Церкви, працівники слідчого управління поліції Київщини, рятувальники та медики.

Відомо, що за кермом автомобіля "ВАЗ 2121" перебував 28-річний водій, поряд з яким була його 29-річна вагітна дружина, яка померла до приїзду медиків. Рятувальникам довелося діставати жінку за допомогою спеціального обладнання.

31-річна водійка авто Mazda, працівник банку, після аварії перебувала в шоковому стані.

Всі учасники автопригоди – мешканці столиці. За результатами медичного освідування алкоголю в організмі обох водіїв не виявлено.

Після встановлення всіх обставин ДТП слідчі нададуть правову кваліфікацію події.