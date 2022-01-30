Погибшую доставали специальным оборудованием

Авария произошла недалеко от поселка Гребенки около 6 часов утра. Столкновение произошло между автомобилями "ВАЗ 2121" и Mazda.

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Известно, что за рулем "ВАЗ 2121" находился 28-летний мужчина, а рядом сидела его 29-летняя беременная жена. В результате аварии женщина погибла еще до приезда медиков. Спасателям пришлось доставать погибшую из разбитой машины с помощью специального оборудования.

В автомобиле Mazda находилась лишь 31-летняя водитель. Известно, что она является работницей банка. После аварии женщина находилась в шоковом состоянии.

Все участники ДТП – жители столицы. По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в организме обоих водителей не выявлено,

– рассказали в полиции.

После установления всех обстоятельств ДТП следователи предоставят правовую квалификацию события.

Смертельное ДТП под Черкассами

В этот же день случилась еще одна жуткая авария. Так, в Черкасской области легковик врезался в дерево. В результате столкновения погибли 4 человека: 24-летний водитель, а также девушка и двое парней в возрасте 20 – 25 лет. Их тела также пришлось деблокировать из автомобиля.

Кроме того, еще один пассажир пострадал. С места ДТП его госпитализировали в больницу. Сейчас пострадавший находится в коме.

Полный текст публикации полиции Киевской области в фейсбуке:

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства ДТП недалеко от поселка Гребенки, в котором погибла беременная женщина.

30 января около 6 часов утра случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей "ВАЗ 2121" и Mazda вблизи поселка Гребенки.

На месте происшествия работали патрульные полицейские Белой Церкви, работники следственного управления полиции Киевщины, спасатели и медики.

Известно, что за рулем автомобиля "ВАЗ 2121" находился 28-летний водитель, рядом с которым была его 29-летняя беременная жена, которая умерла до приезда медиков. Спасателям пришлось доставать женщину с помощью специального оборудования.

31-летняя водитель авто Mazda, работник банка, после аварии находилась в шоковом состоянии.

Все участники дтп – жители столицы. По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в организме обоих водителей не обнаружено.

После установления всех обстоятельств ДТП следователи предоставят правовую квалификацию события.