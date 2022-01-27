У Бабиному Яру молитвою вшанували пам'ять жертв Голокосту

Головний рабин України та очільник єврейської громади Києва провели спільну молитву до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. У Заході взяли участь мер столиці Віталій Кличко та міністр культури Олександр Ткаченко.

Організували урочистий захід представники Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Під час молитви та звернень рабини та українські посадовці наголосили на тому, що пам'ятати про військові злочини потрібно кожного дня.

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Крім того, Віталій Кличко підкреслив про необхідність будівництва меморіалу в Бабиному Яру.

Проводили паралелі з ймовірним наступом Росії

За словами мера Києва, пам'ять про страшні злочини фашистської Німеччини потрібна для того, щоб кров не проливалася знову.

Також очільник столиці наголосив на тому, що такі речі, які відбулися в Бабиному Яру, ніколи не повторювалися.



Зараз ми на межі інтервенції з боку нашого сусіда, зі сходу. І ми повинні зробити все, щоб такі речі, які відбулися тут багато років тому, не повторювалися знову. Щоб ніхто не зазіхав на незалежність української держави. Переконаний, що дипломати, політики повинні зробити все можливе, щоб вторгнення в Україну, про ймовірність якого сьогодні говорять, не відбулося,

– зауважив Кличко.

Дивіться відео молитви у Бабиному Яру до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту:

Головне про Голокост

27 січня 1945 року бійці Першого Українського фронту розпочали звільнення нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Саме тому в цей день стали відзначати Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Загалом, згідно з підрахунками істориків, під час Другої світової війни внаслідок Голокосту загинули близько 6 мільйонів євреїв. Чверть з них вбили на території України.

Бабин Яр став жахливим символом знищення євреїв за національним признаком у Східній Європі. Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року, нацисти розстріляли 33 771 особу. Загалом під час окупації Києва в цьому урочищі вбили від 70 до 100 тисяч євреїв, ромів та українців.