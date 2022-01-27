В Бабьем Яру молитвой почтили память жертв Холокоста

Главный раввин Украины и глава еврейской общины Киева провели совместную молитву к Международному дню памяти жертв Холокоста. В мероприятии приняли участие мэр столицы Виталий Кличко и министр культуры Александр Ткаченко.

Организовали торжественное мероприятие представители Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Во время молитвы и обращений раввины и украинские чиновники отметили, что помнить о военных преступлениях нужно каждый день.

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Кроме того, Виталий Кличко подчеркнул необходимость строительства мемориала в Бабьем Яру.

Проводили параллели с вероятным наступлением России

По словам мэра Киева, память о страшных преступлениях фашистской Германии нужна для того, чтобы кровь не лилась снова.

Также глава столицы отметил, что такие вещи, которые произошли в Бабьем Яру, никогда не должны повторяться.

Сейчас мы на грани интервенции со стороны нашего соседа, с востока. И мы должны сделать все, чтобы такие вещи, которые произошли здесь много лет назад, не повторялись снова. Чтобы никто не посягал на независимость украинского государства. Убежден, что дипломаты, политики должны сделать все возможное, чтобы вторжение в Украину, о вероятности которого сегодня говорят, не произошло,

– заметил Кличко.

Смотрите видео молитвы в Бабьем Яру к Международному дню памяти жертв Холокоста:

Главное о Холокосте

27 января 1945 года бойцы Первого Украинского фронта начали освобождение нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Поэтому в этот день стали отмечать Международный день памяти жертв Холокоста.

В целом, согласно подсчетам историков, во время Второй мировой войны в результате Холокоста погибли около 6 миллионов евреев. Четверть из них были убиты на территории Украины.

Бабий Яр стал ужасным символом уничтожения евреев по национальному признаку в Восточной Европе. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, нацисты расстреляли 33 771 человека. В общей сложности во время оккупации Киева в этом урочище убили от 70 до 100 тысяч евреев, ромов и украинцев.