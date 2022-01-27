Эта дата выбрана не случайно, поскольку это годовщина освобождения узников самого большого лагеря смерти нацистского режима. Одесситы собрались почтить память погибших в Прохоровском сквере, где когда-то начинался страшный путь смерти в местном гетто.

Заметьте История Холокоста: как нацисты убили миллионы невинных евреев

Прочли псалом о победе над врагами

В сквере собралось несколько сотен человек, пришедших возложить цветы к мемориалу памяти. Среди них были представители местных властей, военные и нацгвардейцы. Еврейское сообщество представлял заместитель главного раввина Одессы и Юга Украины Фишел Чечельницкий.

Он рассказал о том, что дети из разных уголков Украины в этот день едут в Аушвиц. Это нужно, чтобы они узнали, сколько мало людей смогли спастись в этой трагедии. Ведь устроители лагерей смерти хотели уничтожить весь народ.

Кроме того, он отметил, что в Освенциме также находились польские политические заключенные, которые также "подлежали уничтожению". После этого раввин прочитал 20 псалом из Торы. Там говорится о победе над врагами, которые хотели уничтожить царя Давида и его народ.

В Прохоровском сквере почтили память жертв Холокоста / Фото "Думская"

Главное о Холокосте в Одессе

Осенью 1941 года и зимой 1942 года происходило массовое истребление ромов и евреев Одесчины и Приднестровья. Это делали румынские оккупанты под руководством военных Третьего Рейха.

Всего за этот период убили ориентировочно 25 – 34 тысячи человек. Кого-то просто расстреливали, но были и те, кого сожгли заживо. Эти ужасы творили в рамках так называемого "решения еврейского вопроса", которым занималась нацистская власть.

Обратите внимание! Евреи часто называют эти события другим термином – Шоа (שׁוֹאָה‎). В переводе с иврита это означает "беда" или "катастрофа". Однако использование другого слова не предполагает изменения контекста.

Подробно о дне памяти Холокоста: смотрите видео