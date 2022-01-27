Ця дата обрана не випадково, оскільки це річниця звільнення в'язнів найбільшого табору смерті нацистського режиму. Одесити зібралися вшанувати загиблих в Прохорівському сквері, де колись починалася страшна дорога смерті в місцевому гетто.

Зауважте Історія Голокосту: як нацисти вбили мільйони невинних євреїв

Прочитали псалом про перемогу над ворогами

У сквері зібралося кілька сотень людей, які прийшли покласти квіти до меморіалу пам'яті. Серед них були представники місцевої влади, військові та нацгвардійці. Єврейську спільноту представляв заступник головного рабина Одеси та Півдня України Фішел Чечельницький.

Він розповів про те, що діти з різних куточків України в цей день їдуть до Аушвіцу. Це потрібно, щоб вони дізналися наскільки мало людей змогли врятуватися від цієї трагедії. Адже організатори таборів смерті хотіли знищити весь народ.

Окрім цього, він зауважив, що в Освенцимі також перебували польські політичні в'язні, які також "підлягали знищенню". Після цього рабин прочитав 20 псалом із Тори. Там мовиться про перемогу над ворогами, які хотіли знищити царя Давида та його народ.

Вшанування жертв Голокосту в Прохорівському сквері / Фото "Думская"

Головне про Голокост в Одесі

Восени 1941 та взимку 1942 року відбувалося масове винищення ромів і євреїв Одещини та Придністров'я. Це робили Румунські окупанти під керівництвом військовиків Третього Рейху.

Загалом за цей період вбили орієнтовно 25 – 34 тисяч людей. Когось із них просто розстрілювали, проте були й ті, кого спалили живцем. Ці жахіття коїли в рамках так званого "розв'язання єврейського питання", яким займалась нацистська влада.

Зверніть увагу! Євреї часто називають ці події іншим терміном – Шоа (שׁוֹאָה‎). У перекладі з івриту це означає – "лихо" чи "катастрофа". Проте використання іншого слова не передбачає зміни контексту.

Детально про день пам'яті Голокосту: дивіться відео