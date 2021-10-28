Без вакцини або ПЛР-тестів – нікуди: Київ посилює карантин із 1 листопада

Влада Києва вимушено відреагувала на постійне погіршення ситуації з COVID-19. Для того, щоб зменшити наплив важкохворих до лікарень, у місті вводять додаткові протиепідеміологічні заходи. Діятимуть вони з понеділка, 1 листопада.

За словами мера столиці Віталія Кличка, уряд має ввести Київ у червону зону карантину. Однак навіть без рішення Кабміну місто посилює карантин.

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Для всіх навчальних закладів після канікул навчальний режим відновиться лише у дистанційному режимі.

Як житиме Київ під час посиленого карантину

За словами мера, під час своєрідного локдауну всі державні та приватні організації можуть працювати лише за наявності на 100% вакцинованого персоналу.

Лише щеплені мешканці столиці, або ті, хто має негативний ПЛР-тест, зможуть відвідувати:

кафе;

ТРЦ;

спортзали;

кінотеатри;

супермаркети та магазини, а також інші заклади.

Дитячі садочки працюватимуть лише за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт перевозитиме лише щеплених

Мер також наголосив, що транспорт у столиці курсуватиме за графіком, однак користуватись ним можуть лише ті, хто має COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть поліцейські у вибіркових пасажирів.

Дивіться відео брифінгу Віталія Кличка щодо посилення карантинних обмежень: