Без вакцинації – лише з тестами: у КМДА нагадали киянам правила карантину

Аби після новорічних свят школи Києва продовжили свою роботу у штатному режимі, а діти – повернулися за парти здоровими, мешканці Києва мають дотримуватись карантинних обмежень.

За словами заступника Віталія Кличка Миколи Поворозника, канікули у навчальних закладах Києва почалися 28 грудня. Згідно з планом, завершитися вони мають 9 січня.

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Посадовець нагадав всім про необхідність дотримання маскового режиму, соціальної дистанції та використання антисептиків.

Які обмеження діють у Києві

Поворозник наголосив, що для повернення школярів у навчальні заклади всі мають дотримуватись обмежень, які діють у столиці у зв'язку з потраплянням у жовту зону.

У Києві заборонено:

користуватися послугами громадського транспорту без наявності актуального негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту. Альтернативою для цього є наявність сертифіката про вакцинацію або документи про одужання від коронавірусної хвороби. Їздити у транспорті без тестів та вакцинації можуть лише неповнолітні.

відвідування ТРЦ підлітками, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих з сертифікатом чи негативними тестами.



Правила карантину у жовтій зоні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Омікрон вже у Києві

Поворозник також зазначив, що нещодавно у столиці вже зафіксували випадки захворювання новим штамом COVID-19 Омікрон, який має набагато більшу контагіозність, аніж Дельта.

За даними попередніх досліджень, заражені Омікроном заражені штамом набагато рідше потребують меддопомоги та госпіталізації, у порівнянні з інфікованими варіантом Дельта. Втім, вчені базувалися на інформації з країн, де літні мешканці вакциновані майже повністю. В Україні вакцинація пенсіонерів є фактично проваленою.