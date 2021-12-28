Без вакцинації – лише з тестами: у КМДА нагадали киянам правила карантину
Джерело:фейсбук Миколи Поворозника
Аби після новорічних свят школи Києва продовжили свою роботу у штатному режимі, а діти – повернулися за парти здоровими, мешканці Києва мають дотримуватись карантинних обмежень.
За словами заступника Віталія Кличка Миколи Поворозника, канікули у навчальних закладах Києва почалися 28 грудня. Згідно з планом, завершитися вони мають 9 січня.
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Посадовець нагадав всім про необхідність дотримання маскового режиму, соціальної дистанції та використання антисептиків.
Які обмеження діють у Києві
Поворозник наголосив, що для повернення школярів у навчальні заклади всі мають дотримуватись обмежень, які діють у столиці у зв'язку з потраплянням у жовту зону.
У Києві заборонено:
- користуватися послугами громадського транспорту без наявності актуального негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту. Альтернативою для цього є наявність сертифіката про вакцинацію або документи про одужання від коронавірусної хвороби. Їздити у транспорті без тестів та вакцинації можуть лише неповнолітні.
- відвідування ТРЦ підлітками, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих з сертифікатом чи негативними тестами.
Правила карантину у жовтій зоні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Омікрон вже у Києві
Поворозник також зазначив, що нещодавно у столиці вже зафіксували випадки захворювання новим штамом COVID-19 Омікрон, який має набагато більшу контагіозність, аніж Дельта.
За даними попередніх досліджень, заражені Омікроном заражені штамом набагато рідше потребують меддопомоги та госпіталізації, у порівнянні з інфікованими варіантом Дельта. Втім, вчені базувалися на інформації з країн, де літні мешканці вакциновані майже повністю. В Україні вакцинація пенсіонерів є фактично проваленою.