У Білій Церкві та Фастові лунають сирени
4 березня 2022 , 18:27Читать новость на русском
У Білій Церкві та Фастові оголосили про повітряну небезпеку. Усім слід пройти в укриття.
Київська область постійно перебуває під загрозою авіанальотів та ракетних обстрілів.
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У столиці часто лунають сирени
Через загрозу у столиці комендантська година на вихідні 5 та 6 березня в Києві залишається без змін. Вона триватиме триватиме щоночі із 20:00 вечора до 7:00 ранку.