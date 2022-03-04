У Білій Церкві та Фастові лунають сирени

4 березня 2022 , 18:27
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У Білій Церкві та Фастові оголосили про повітряну небезпеку. Усім слід пройти в укриття.

Київська область постійно перебуває під загрозою авіанальотів та ракетних обстрілів.

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У столиці часто лунають сирени

Через загрозу у столиці комендантська година на вихідні 5 та 6 березня в Києві залишається без змін. Вона триватиме триватиме щоночі із 20:00 вечора до 7:00 ранку.

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Автор: Ірина Пундор