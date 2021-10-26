У Білій Церкві на Київщині вщент згоріли дві автівки: моторошні фото
26 жовтня 2021 , 17:02Читать новость на русском
Джерело:поліція Київської області
Серйозна пожежа сталася у дворі одного з будинків у Білій Церкві Київської області. Вранці 26 жовтня з невідомих причин вигоріли дві легкові машини.
Про пожежу поліцейські дізналися від місцевої жительки. Жінка розповіла, що побачила з балкону охоплені вогнем машини.
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На місце події образу вирушили правоохоронці та рятувальники ДСНС.
Вогонь знищив елітний Mercedes
Бійці ДСНС не встигли врятувати машини / Фото поліції Київської області
- Вогнеборці, які приїхали на виклик, швидко локалізували та загасили пожежу. Однак від машин вже майже нічого не залишилося.
- Поліцейські стверджують, що внаслідок загоряння знищено Mercedes-Benz E 200 та Honda Civic.
Причини пожежі наразі невідомі / Фото поліції Київської області
Внаслідок чого загорілися машини, наразі невідомо. Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо знищення майна.
Обставини виникнення пожежі намагаються з'ясувати експерти.