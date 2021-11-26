У Білій Церкві маршрутка збила 11-річну дівчинку: має кілька переломів

У місті Біла Церква, що на Київщині, маршрутка жорстко збила 11-річну школярку. Як наслідок, дитина потрапила до лікарні з кількома переломами.

Це трапилося приблизно о 10 годині ранку на вулиці Грибоєдова. Туди після швидкої також приїхали правоохоронці.

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Місце аварії із маршруткою / Фото поліції Київщини

Раптово вистрибнула під колеса

Коли швидка забрала дитину, повідомили, що в неї перелом кісток лівого передпліччя. Проте, на момент госпіталізації, життю дівчинки нічого не загрожувало.



Маршрутка, яка збила дитину / Фото поліції Київщини

Поліцейські одразу почали встановлювати обставини цієї аварії. 56-річний водій розповів, що не встиг зреагувати, оскільки дитина вибігла на дорогу неочікувано.

Мовляв дівчинка вистрибнула на проїжджу частину на червоне світло світлофора. Однак цю інформацію слідчі поки лише почали перевіряти.



Потерпіла у кареті швидкої / Фото поліції Київщини

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