У Білій Церкві покарали шкуродера, який волочив за собою знесиленого кота

У Білій Церкві притягли до відповідальності чоловіка, який жорстоко познущався над власним котом. Він тягнув нещасну знесилену тварину на повідці, коли та вже не могла йти.

Про кричущий інцидент стало відомо з відео у фейсбуці. Саме завдяки моторошним кадрам правоохоронцям вдалося знайти бездушного господаря пухнастого.

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Шкуродер, який волочив на повідці знесилену тварину / Фото поліції Київської області

За жорстокість доведеться платити

Після отримання повідомлення про знущання над котом на вулиці Курсова поліцейські почали перевірку і швидко знайшли кривдника тваринки. Це 48-річний житель Білої Церкви, який раніше уже був помічений в дрібному хуліганстві.

Зрештою на зловмисника склали адміністративний протокол через жорстоке поводження з тваринами. Матеріали направили до суду, і тепер чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 3400 – 5100 гривень.

Для муркотуна історія закінчилася хепі-ендом

Для постраждалого котика уже знайшли нову родину і передали турботливим власникам. Після вилучення в горе-господаря життю та здоров'ю тварини нічого не загрожує.



Котику вже знайшли нову родину / Фото поліції Київської області

Історія порятунку кошенят, яких нелюди викинули на вірну смерть

У Білій Церкві стався ще один випадок із тваринами, який приголомшує своєю жорстокістю. Там невідомі викинули на смітник новонароджених кошенят, зав'язаних у пакет з-під хліба. На щастя, малюків знайшли діти і віднесли до найближчої ветеринарної лікарні.

Текст публікації поліції Київської області:

Білоцерківські дільничні притягнули до відповідальності місцевого живодера

На початку жовтня із соціальної мережі фейсбук поліцейським стало відомо про випадок жорстокого поводження з тваринами по вулиці Курсова, що в місті Біла Церква. Невідомий чоловік волочив за собою на повідці кота, який вже не міг йти за господарем самотужки.

Поліцейські Білої Церкви ініціювали проведення перевірки та розшукали правопорушника. Ним виявився 48-річний місцевий житель, який в минулому притягувався до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

Дільничні офіцери поліції склали на лиходія адмінпротокол за частиною 1 статті 89 (жорстоке поводження з тваринами) Кодексу України про адміністративні правопорушення та направили матеріали що суду. За такий вчинок йому загрожує штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

Загрози життю та здоров'ю тварини нічого не загрожує, її вилучили, і наразі вона перебуває у нового господаря.