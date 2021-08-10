У Білій Церкві у кафе виявили сальмонельоз: отруїлися 7 людей
Джерело:Білоцерківська РДА
У Білій Церкві у закладі громадського харчування виявили сальмонельоз. На кухні працювали люди без медичного огляду. Офіційно підтвердили хворобу у 7 людей.
Назва закладу не повідомляється. Його робота наразі призупинена.
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Який заклад
Як повідомила одна з постраждалих, вона отруїлась у кафе "Дача" після п’ятничного обіду. Про це повідомляє сайт "Без Табу".
Які порушення норм виявили
Епідеміологи з’ясовують причину спалаху. Працівники Держпродспоживслужби вже виявили наступні порушення:
- не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів та виготовлення готових страв
- виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації
- до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження
Відібрали зразки
Проведено відбір зразків з обладнання, готових страв, продовольчої сировини й питної води), Персонал закладу обстежено на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.
Відсторонено від роботи 5 осіб. Вилучено з обігу та передано на утилізацію непридатну до споживання продукцію.