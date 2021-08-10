Назва закладу не повідомляється. Його робота наразі призупинена.

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Який заклад

Як повідомила одна з постраждалих, вона отруїлась у кафе "Дача" після п’ятничного обіду. Про це повідомляє сайт "Без Табу".

Які порушення норм виявили

Епідеміологи з’ясовують причину спалаху. Працівники Держпродспоживслужби вже виявили наступні порушення:

не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів та виготовлення готових страв

виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації

до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження

Відібрали зразки

Проведено відбір зразків з обладнання, готових страв, продовольчої сировини й питної води), Персонал закладу обстежено на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.

Відсторонено від роботи 5 осіб. Вилучено з обігу та передано на утилізацію непридатну до споживання продукцію.