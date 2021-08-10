Название заведения не сообщается. Его работа пока приостановлена.
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Какое заведение
Как сообщила одна из пострадавших, она отравилась в кафе "Дача" после пятничного обеда. Об этом сообщает сайт "Без Табу".
Какие нарушения норм выявили
Эпидемиологи выясняют причину вспышки. Работники Госпродпотребслужбы уже выявили следующие нарушения:
- не обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления готовых блюд
- обнаружена продукция с истекшим сроком реализации
- к работе допускают персонал без прохождения медицинского осмотра и бактериологического обследования
Отобрали образцы
Проведен отбор образцов из оборудования, готовых блюд, продовольственного сырья и питьевой воды. Персонал заведения обследован на выявление носителей возбудителей кишечных инфекций.
Отстранены от работы 5 человек. Изъято из обращения и передано на утилизацию непригодную к потреблению продукцию.