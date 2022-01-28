У Києві шукають асистента, який сміятиметься з жартів керівника

Вакансію під назвою CEO Joke Assistant оприлюднила на одному з профільних сайтів київська агенція BDC Consulting. Спочатку оголошення могли побачити лише HR, але згодом його відкрили для всіх.

У компанії також попередили, що офіційно вакансія у називатиметься "менеджер з інновацій", а про справжні посадові обов'язки майбутнього співробітника ніхто не повинен здогадуватись. Насправді ж ідеальний кандидат на цю посаду повинен реагувати на кожний жарт керівника компанії.

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В описі вакансії її автори зазначили, що СЕО BDC Consulting має нібито гарне почуття гумору, але на його жарти ніхто не реагує.

Треба відправляти запис сміху голосовим повідомленням

HR маркетингової агенції вказали, що керівник компанії хвилюється, коли на його жарти у чатах немає реакцій. Це нібито впливає на премії та "осідає важким тягарем на культурі компанії".

У зв'язку з цим у колектив фірми шукають людину, яка підтримуватиме настрій СЕО.

Серед обов'язків вказали не тільки реакцію на жарти начальника у робочих чатах та зустрічах, але й вести з ним розмову про криптовалюти.

Участь у КВК вважають великим бонусом

Крім того, в оголошенні зазначили, що працівник має розширювати коло лояльних до гумору CEO співробітників. Бонусом для підписання контракту для нього буде, якщо у минулому кандидат грав у створену в СРСР естрадну гру КВК. Також Joke Assistant має мати "заразний" сміх, запис якого потрібно буде відправляти голосовим повідомленням у чати.

Компанія не має офісу в Україні

Згідно з офіційним сайтом, BDC Consulting – білоруська фірма, яка має представництва у Москві, Лондоні, Мінську та Талліні. Жодних офісів у Києві чи в будь-якому іншому місті України нема, але вказано, що працювати на вакантних посадах можна дистанційно.