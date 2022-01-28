У Києві шукають асистента, який сміятиметься з жартів керівника
Джерело:work.ua
Вакансію під назвою CEO Joke Assistant оприлюднила на одному з профільних сайтів київська агенція BDC Consulting. Спочатку оголошення могли побачити лише HR, але згодом його відкрили для всіх.
У компанії також попередили, що офіційно вакансія у називатиметься "менеджер з інновацій", а про справжні посадові обов'язки майбутнього співробітника ніхто не повинен здогадуватись. Насправді ж ідеальний кандидат на цю посаду повинен реагувати на кожний жарт керівника компанії.
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В описі вакансії її автори зазначили, що СЕО BDC Consulting має нібито гарне почуття гумору, але на його жарти ніхто не реагує.
Треба відправляти запис сміху голосовим повідомленням
- HR маркетингової агенції вказали, що керівник компанії хвилюється, коли на його жарти у чатах немає реакцій. Це нібито впливає на премії та "осідає важким тягарем на культурі компанії".
- У зв'язку з цим у колектив фірми шукають людину, яка підтримуватиме настрій СЕО.
- Серед обов'язків вказали не тільки реакцію на жарти начальника у робочих чатах та зустрічах, але й вести з ним розмову про криптовалюти.
Участь у КВК вважають великим бонусом
Крім того, в оголошенні зазначили, що працівник має розширювати коло лояльних до гумору CEO співробітників. Бонусом для підписання контракту для нього буде, якщо у минулому кандидат грав у створену в СРСР естрадну гру КВК. Також Joke Assistant має мати "заразний" сміх, запис якого потрібно буде відправляти голосовим повідомленням у чати.
Компанія не має офісу в Україні
Згідно з офіційним сайтом, BDC Consulting – білоруська фірма, яка має представництва у Москві, Лондоні, Мінську та Талліні. Жодних офісів у Києві чи в будь-якому іншому місті України нема, але вказано, що працювати на вакантних посадах можна дистанційно.