В компании также предупредили, что официально вакансия будет называться "менеджер по инновациям", а о настоящих должностных обязанностях будущего сотрудника никто не должен догадываться. На самом же деле идеальный кандидат на эту должность должен реагировать на каждую шутку руководителя компании.

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В описании вакансии ее авторы отметили, что СЕО BDC Consulting имеет якобы хорошее чувство юмора, но на его шутки никто не реагирует.

Надо отправлять запись смеха голосовым сообщением

HR маркетингового агентства указали, что руководитель компании волнуется, когда на его шутки в чатах нет реакций. Это якобы влияет на премии и "оседает тяжелым бременем на культуре компании".

В связи с этим в коллектив фирмы ищут человека, который будет поддерживать настроение СЕО.

Среди обязанностей указали не только реакцию на шутки начальника в рабочих чатах и на встречах, но и вести с ним разговор о криптовалюте.

Участие в КВН считают большим бонусом

Кроме того, в объявлении отметили, что работник должен расширять круг лояльных к юмору CEO сотрудников. Бонусом для подписания контракта для него будет, если в прошлом кандидат играл в созданную в СССР эстрадную игру КВН. Также Joke Assistant должен иметь "заразный" смех, запись которого нужно будет отправлять голосовым сообщением в чаты.

Компания не имеет офиса в Украине

Согласно официальному сайту, BDC Consulting – белорусская фирма, которая имеет представительства в Москве, Лондоне, Минске и Таллине. Никаких офисов в Киеве или в любом другом городе Украины нет, но указано, что работать на вакантных должностях можно дистанционно.