В компании также предупредили, что официально вакансия будет называться "менеджер по инновациям", а о настоящих должностных обязанностях будущего сотрудника никто не должен догадываться. На самом же деле идеальный кандидат на эту должность должен реагировать на каждую шутку руководителя компании.
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В описании вакансии ее авторы отметили, что СЕО BDC Consulting имеет якобы хорошее чувство юмора, но на его шутки никто не реагирует.
Надо отправлять запись смеха голосовым сообщением
- HR маркетингового агентства указали, что руководитель компании волнуется, когда на его шутки в чатах нет реакций. Это якобы влияет на премии и "оседает тяжелым бременем на культуре компании".
- В связи с этим в коллектив фирмы ищут человека, который будет поддерживать настроение СЕО.
- Среди обязанностей указали не только реакцию на шутки начальника в рабочих чатах и на встречах, но и вести с ним разговор о криптовалюте.
Участие в КВН считают большим бонусом
Кроме того, в объявлении отметили, что работник должен расширять круг лояльных к юмору CEO сотрудников. Бонусом для подписания контракта для него будет, если в прошлом кандидат играл в созданную в СССР эстрадную игру КВН. Также Joke Assistant должен иметь "заразный" смех, запись которого нужно будет отправлять голосовым сообщением в чаты.
Компания не имеет офиса в Украине
Согласно официальному сайту, BDC Consulting – белорусская фирма, которая имеет представительства в Москве, Лондоне, Минске и Таллине. Никаких офисов в Киеве или в любом другом городе Украины нет, но указано, что работать на вакантных должностях можно дистанционно.