Білоруські втікачі: у Зоні відчуження зняли на відео биків-"нелегалів"

Біля КПП "Паришів" працівники Чорнобильської зони помітили трьох вгодованих та звиклих до людей биків. Вони вільно подорожували Зоною відчуження.

Запис з трьома биками, які крокують вздовж дороги, оприлюднили у соцмережах працівники Центру організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження. У коментарях до допису користувачі припустили, що тварини прийшли на територію України з Білорусі.

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У одного з биків на вусі помітили пластиковий чіп зі штрихкодом.

Втекли з Білорусі

Биків-красенів помітили поблизу від КПП "Паришів" вночі 23 вересня. Парнокопитні рухалися вздовж асфальтної дороги та зовсім не зважали на людей та машини.

Звернувши увагу на автівку після включення дальнього світла фар, бики продовжили свій рух, але один з них перейшов дорогу, а потім – повернувся до своїх сородичів.

У Центрі управління зоною відчуження зазначили, що невідомо, чи належать ці бики до луб’янського стада диких корів. При цьому експерти підкреслили, що, швидше за все, ці мандрівники не є місцевими.

У коментарі до запису співробітник Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології Сергій Гащак розповів, що у луб'янському стаді всі бики чорно-білі. То ж, скоріш за все, тварини прийшли на Київщину з Білорусі.

Дивіться відео з биками з Білорусі у Зоні відчуження: