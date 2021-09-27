Білоруські втікачі: у Зоні відчуження зняли на відео биків-"нелегалів"
Біля КПП "Паришів" працівники Чорнобильської зони помітили трьох вгодованих та звиклих до людей биків. Вони вільно подорожували Зоною відчуження.
Запис з трьома биками, які крокують вздовж дороги, оприлюднили у соцмережах працівники Центру організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження. У коментарях до допису користувачі припустили, що тварини прийшли на територію України з Білорусі.
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У одного з биків на вусі помітили пластиковий чіп зі штрихкодом.
Втекли з Білорусі
- Биків-красенів помітили поблизу від КПП "Паришів" вночі 23 вересня. Парнокопитні рухалися вздовж асфальтної дороги та зовсім не зважали на людей та машини.
- Звернувши увагу на автівку після включення дальнього світла фар, бики продовжили свій рух, але один з них перейшов дорогу, а потім – повернувся до своїх сородичів.
У Центрі управління зоною відчуження зазначили, що невідомо, чи належать ці бики до луб’янського стада диких корів. При цьому експерти підкреслили, що, швидше за все, ці мандрівники не є місцевими.
У коментарі до запису співробітник Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології Сергій Гащак розповів, що у луб'янському стаді всі бики чорно-білі. То ж, скоріш за все, тварини прийшли на Київщину з Білорусі.
Дивіться відео з биками з Білорусі у Зоні відчуження: