"Більшовик" продали: з якою проблемою вже стикнеться власник
Джерело:24 канал
У Фонді держмайна впевнені, що приватизація заводу "Більшовик" розв'яже фінансові проблеми. Однак є ймовірність, що на місці заводу з'являться новобудови.
Кінцевий бенефіціар компанії-переможця – бізнесмен Василь Хмельницький. Найімовірніше, він на місці більшовика побудує черговий житловий комплекс.
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Річ у тім, що один з напрямків його бізнесу – саме нерухомість. Однак для цього потрібно розв'язувати питання з дозволом на будівництво.До слова. Саму землю на аукціоні не продавали, а лише об'єкти на ній.
Проблема для нового власника
Мовиться про будівництво Шулявського шляхопроводу, адже для завершення проєкту київській владі потрібно викупити цех в переможця аукціону. Раніше київська влада провела оцінку об'єкту, але так і не придбала його.
Незалежний спеціаліст оцінив його в 240 мільйонів гривень. Фонд держмайна одразу дав рецензію, ринкова ціна – йдіть викуповуйте. Однак за 1,5 роки цього так і не сталося.
Після аукціону це питання київська влада має вирішувати з новим власником.
"Більшовик" продали: що відомо
- Такий великий об'єкт держава продала на аукціоні вперше за 15 років.
- Окрім того, що новий власник заводу має перерахувати гроші за об'єкт, він ще й відшкодує борги підприємства. Їх назбиралося майже на 500 мільйонів гривень.
- Раніше прогнозували, що ціна від приватизації "Більшовика" може сягати 2,5 мільярда гривень. Втім не всі інвестори захотіли брати участь в аукціоні.
- Експерти пов'язують це з тим, що на території є будівлі, які у 2019 році продали іншій компанії. Через це в майбутньому можуть виникнути судові суперечки.
- Майже без торгів "Більшовик" на аукціоні продали за 1,4 мільярда гривень. Це на 3% більше від стартової ціни.