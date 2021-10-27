"Більшовик" продали: з якою проблемою вже стикнеться власник

27 жовтня 2021 , 19:44
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У Фонді держмайна впевнені, що приватизація заводу "Більшовик" розв'яже фінансові проблеми. Однак є ймовірність, що на місці заводу з'являться новобудови.

Кінцевий бенефіціар компанії-переможця – бізнесмен Василь Хмельницький. Найімовірніше, він на місці більшовика побудує черговий житловий комплекс.

До теми Майже не торгувалися і вклалися у 10 хвилин: завод "Більшовик" пішов з молотка кіпрському офшору

Річ у тім, що один з напрямків його бізнесу – саме нерухомість. Однак для цього потрібно розв'язувати питання з дозволом на будівництво.

До слова. Саму землю на аукціоні не продавали, а лише об'єкти на ній.

Проблема для нового власника

Мовиться про будівництво Шулявського шляхопроводу, адже для завершення проєкту київській владі потрібно викупити цех в переможця аукціону. Раніше київська влада провела оцінку об'єкту, але так і не придбала його.

Незалежний спеціаліст оцінив його в 240 мільйонів гривень. Фонд держмайна одразу дав рецензію, ринкова ціна – йдіть викуповуйте. Однак за 1,5 роки цього так і не сталося.

Дмитро Сенниченко

Голова Фонду держмайна України

Після аукціону це питання київська влада має вирішувати з новим власником.

"Більшовик" продали: що відомо

  • Такий великий об'єкт держава продала на аукціоні вперше за 15 років.
  • Окрім того, що новий власник заводу має перерахувати гроші за об'єкт, він ще й відшкодує борги підприємства. Їх назбиралося майже на 500 мільйонів гривень.
  • Раніше прогнозували, що ціна від приватизації "Більшовика" може сягати 2,5 мільярда гривень. Втім не всі інвестори захотіли брати участь в аукціоні.
  • Експерти пов'язують це з тим, що на території є будівлі, які у 2019 році продали іншій компанії. Через це в майбутньому можуть виникнути судові суперечки.
  • Майже без торгів "Більшовик" на аукціоні продали за 1,4 мільярда гривень. Це на 3% більше від стартової ціни.
Автор: Альона Чернецька