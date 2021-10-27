Кінцевий бенефіціар компанії-переможця – бізнесмен Василь Хмельницький. Найімовірніше, він на місці більшовика побудує черговий житловий комплекс.

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Річ у тім, що один з напрямків його бізнесу – саме нерухомість. Однак для цього потрібно розв'язувати питання з дозволом на будівництво.

До слова. Саму землю на аукціоні не продавали, а лише об'єкти на ній.

Проблема для нового власника

Мовиться про будівництво Шулявського шляхопроводу, адже для завершення проєкту київській владі потрібно викупити цех в переможця аукціону. Раніше київська влада провела оцінку об'єкту, але так і не придбала його.

Незалежний спеціаліст оцінив його в 240 мільйонів гривень. Фонд держмайна одразу дав рецензію, ринкова ціна – йдіть викуповуйте. Однак за 1,5 роки цього так і не сталося. Дмитро Сенниченко Голова Фонду держмайна України

Після аукціону це питання київська влада має вирішувати з новим власником.

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