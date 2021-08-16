Біля КМДА Subaru спричинила масштабну ДТП: рух на Хрещатику ускладнений

У Києві біля будівлі КМДА сталась ДТП. Водій Subaru врізався у машину, яка була попереду. Рух транспорту на Хрещатику ускладнений.

Аварія сталась просто навпроти будівлі Адміністрації на частині дороги, що веде до Бессарабського ринку. На щастя, ніхто не отримав серйозних травм.

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Куди дивився водій Subaru?

Через ДТП на цьому напрямку утворився затор. Про це свідчать дані Google Maps.

На кадрах, які опублікували у спільноті "Київ оперативний" видно, що водій Subaru просто врізався у машину, яка їхала попереду. Від зіткнення друга автівка в’їхала у третю.

Куди так задивився водій Subaru,

– питає автор допису.

Біля КМДА Subaru спричинила масштабну ДТП: відео

Перше відео, яке з'явилось у мережі

Поліція вже працює на місці аварії. Учасники ДТП стоять біля автівок.