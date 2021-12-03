Біля МАФу на Дорогожичах капусту для шаурми зберігають просто на асфальті

Черговий випадок порушення санітарних норм з боку працівників закладу Döner Kebab побачили мешканці Києва біля станції метро "Дорогожичі". Доказами обурливого ставлення до клієнтів з боку фірми поділилася у фейсбуці киянка Вікторія Норенко.

Судячи з фотографій, які зробила киянка, йдеться про заклад на вулиці Кирилівській. Спеціалізується Döner Kebab на виготовленні та продажу шаурми.

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Втім, наскільки якісний та безпечний продукт роблять для відвідувачів, залишається лише здогадуватись.

Кияни обурені



"Склад" інгредієнтів для шаурми біля Döner Kebab / Фото Вікторії Норенко

Як зазначила Норенко, працівники Döner Kebab склали сітчасті мішки з капустою, яка входить до рецепту шаурми, на асфальт. Жінка зробила кілька фотодоказів 1 грудня.

У коментарях до допису користувачі затегали Держпродспоживслужбу.

Також кияни написали жартівливі коментарі про те, що у шаурму в таких закладах додають м'ясо котів.



Метро Дорогожичі. Капуста для шаурми чекає на своїх споживачів,

– підписала фотографії Норенко.

Втім, окрім тих, хто засуджує працівників МАФу, знайшлися й їх захисники. Вони зазначили, що капуста й без того росте у землі, тому подібне зберіганні продуктів нібито не є чимось поганим.