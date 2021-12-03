Судя по фотографиям, которые сделала киевлянка, речь идет о заведении на улице Кирилловской. Специализируется Döner Kebab на изготовлении и продаже шаурмы.
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Впрочем, насколько качественный и безопасный продукт делают для посетителей, остается только догадываться.
Киевляне возмущены
"Состав" ингредиентов для шаурмы возле Döner Kebab / Фото Виктории Норенко
- Как отметила Норенко, работники Döner Kebab сложили сетчатые мешки с капустой, которая входит в рецепт шаурмы, на асфальт. Женщина сделала несколько фотодоказательств 1 декабря.
- В комментариях к сообщению пользователи затегали Госпродпотребслужбу.
- Также киевляне написали шуточные комментарии о том, что в шаурму в таких заведениях добавляют мясо котов.
Метро Дорогожичи. Капуста для шаурмы ждет своих потребителей,
– подписала фотографии Норенко.
Впрочем, кроме тех, кто осуждает работников МАФа, нашлись и их защитники. Они отметили, что капуста и без того растет в земле, поэтому подобное хранении продуктов якобы не является чем-то плохим.