Судя по фотографиям, которые сделала киевлянка, речь идет о заведении на улице Кирилловской. Специализируется Döner Kebab на изготовлении и продаже шаурмы.

Смотрите также В Киеве задержали пьяного водителя, который гонялся с патрульными и влетел в столб

Впрочем, насколько качественный и безопасный продукт делают для посетителей, остается только догадываться.

Киевляне возмущены



"Состав" ингредиентов для шаурмы возле Döner Kebab / Фото Виктории Норенко

Как отметила Норенко, работники Döner Kebab сложили сетчатые мешки с капустой, которая входит в рецепт шаурмы, на асфальт. Женщина сделала несколько фотодоказательств 1 декабря.

В комментариях к сообщению пользователи затегали Госпродпотребслужбу.

Также киевляне написали шуточные комментарии о том, что в шаурму в таких заведениях добавляют мясо котов.

Метро Дорогожичи. Капуста для шаурмы ждет своих потребителей,

– подписала фотографии Норенко.

Впрочем, кроме тех, кто осуждает работников МАФа, нашлись и их защитники. Они отметили, что капуста и без того растет в земле, поэтому подобное хранении продуктов якобы не является чем-то плохим.