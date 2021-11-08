У центрі Києва через аварію на мережах провалилася бруківка: рух заблоковано
Джерело:КМДА
Черговий досить серйозний комунальний колапс стався ввечері 7 листопада. Через прорив інженерних мереж на вулиці Володимирській просіла бруківка.
Інцидент стався ввечері 7 листопада у Шевченківському районі Києва біля Золотих воріт. Прорив труби призвів до розмиття землі під дорожнім покриттям та провалу бруківки.
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Ситуація була досить загрозливою для машин, оскільки вони могли потрапити під землю.
Рух в напрямку парку Шевченка обмежили
- Комунальна аварія сталася на Володимирській вулиці, у кількох метрах від перехрестя з Ярославовим Валом.
- На місце події вчасно прибули комунальники, які встановили біля провалу загороджувальні стрічки.
- Крім того, робочі залишили відповідні дорожні знаки, які вказують про обмеження проїзду.
- Проїхати у напрямку парку Тараса Шевченка наразі можна лише з однієї смуги.
Коли саме комунальники відновлять пошкодження інженерних мереж, а також запустять повноцінний рух Володимирською, наразі невідомо.
Бруківку ремонтували рівно 2 роки тому
Минулого разу аналогічний інцидент стався майже на цьому ж місці у листопаді 2019 року. Тоді працівникам Київавтодору довелося обмежувати рух аж до Національної опери в обох напрямках.