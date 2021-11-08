Инцидент произошел вечером 7 ноября в Шевченковском районе Киева возле Золотых ворот. Прорыв трубы привел к размыванию земли под дорожным покрытием и провалу брусчатки.

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Ситуация была достаточно угрожающей для машин, поскольку они могли попасть под землю.

Движение в направлении парка Шевченко ограничили

Коммунальная авария произошла на Владимирской улице, в нескольких метрах от перекрестка с Ярославовым Валом.

На место происшествия вовремя прибыли коммунальщики, которые установили возле провала заградительные ленты.

Кроме того, рабочие оставили соответствующие дорожные знаки, указывающие на ограничение проезда.

Проехать в направлении парка Тараса Шевченко можно только по одной полосе.

Когда именно коммунальщики устранят повреждение инженерных сетей, а также запустят полноценное движение по Владимирской, на данный момент неизвестно.

Брусчатку ремонтировали ровно 2 года назад

В прошлый раз аналогичный инцидент произошел почти на этом же месте в ноябре 2019 года. Тогда работникам Киевавтодора пришлось ограничивать движение вплоть до Национальной оперы в обоих направлениях.