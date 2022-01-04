У Борисполі піймали громадян Індії, які хотіли потрапити в Україну за чужими візами

4 січня 2022 , 14:37
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Джерело:

Державна прикордонна служба України

У Борисполі затримали двох громадян Індії, які прибули з ОАЕ. Вони хотіли потрапити в Україну за чужими візами.

Пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила, що метою громадян Індії був начебто туризм. Водночас прикордонники встановили: е-візи, які надали іноземці, їм не належать.

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Візи видрукували на їхні установчі дані, проте оформлені на інших осіб. Згодом іноземці зізнались, що е-візи допоміг "розробити" товариш з Індії,
– мовиться у повідомленні.

При собі громадяни Індії мали квитки до Сербії. Тепер чоловікам на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.

Студент пропонував хабар прикордонникам

  • Громадянин Нігерії, який прилетів до Одеси, пропонував прикордонникам 300 доларів. Таку суму чоловік був готовий заплатити за те, щоб йому дозволили в'їзд на територію України.
  • Інцидент стався 22 грудня 2021 року.
  • "Студент" заявив, що бажає вивчати українську мову в одному з ВНЗ країни. Щоб здійснити "мрію", чоловік був готовий навіть дати хабар. 
  • Водночас прикордонники повернули "студента" зворотним рейсом. Пресслужба ДПСУ згодом повідомила, що цей чоловік вже вдруге за грудень намагався потрапити в Україну.

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Автор: Мар'яна Бекало