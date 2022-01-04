Пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила, що метою громадян Індії був начебто туризм. Водночас прикордонники встановили: е-візи, які надали іноземці, їм не належать.

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Візи видрукували на їхні установчі дані, проте оформлені на інших осіб. Згодом іноземці зізнались, що е-візи допоміг "розробити" товариш з Індії,

– мовиться у повідомленні.

При собі громадяни Індії мали квитки до Сербії. Тепер чоловікам на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.

Студент пропонував хабар прикордонникам

Громадянин Нігерії, який прилетів до Одеси, пропонував прикордонникам 300 доларів. Таку суму чоловік був готовий заплатити за те, щоб йому дозволили в'їзд на територію України.

Інцидент стався 22 грудня 2021 року.

"Студент" заявив, що бажає вивчати українську мову в одному з ВНЗ країни. Щоб здійснити "мрію", чоловік був готовий навіть дати хабар.

Водночас прикордонники повернули "студента" зворотним рейсом. Пресслужба ДПСУ згодом повідомила, що цей чоловік вже вдруге за грудень намагався потрапити в Україну.

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