Пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила, що метою громадян Індії був начебто туризм. Водночас прикордонники встановили: е-візи, які надали іноземці, їм не належать.
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Візи видрукували на їхні установчі дані, проте оформлені на інших осіб. Згодом іноземці зізнались, що е-візи допоміг "розробити" товариш з Індії,
– мовиться у повідомленні.
При собі громадяни Індії мали квитки до Сербії. Тепер чоловікам на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.
Студент пропонував хабар прикордонникам
- Громадянин Нігерії, який прилетів до Одеси, пропонував прикордонникам 300 доларів. Таку суму чоловік був готовий заплатити за те, щоб йому дозволили в'їзд на територію України.
- Інцидент стався 22 грудня 2021 року.
- "Студент" заявив, що бажає вивчати українську мову в одному з ВНЗ країни. Щоб здійснити "мрію", чоловік був готовий навіть дати хабар.
- Водночас прикордонники повернули "студента" зворотним рейсом. Пресслужба ДПСУ згодом повідомила, що цей чоловік вже вдруге за грудень намагався потрапити в Україну.
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