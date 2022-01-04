Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что целью граждан Индии был якобы туризм. В то же время пограничники установили: е-визы, предоставленные иностранцами, им не принадлежат.
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Визы напечатали на их учредительные данные, однако оформлены на других лиц. Впоследствии иностранцы признались, что е-визы помог "разработать" товарищ из Индии,
– говорится в сообщении.
При себе граждане Индии имели билеты в Сербию. Теперь мужчинам на три года запретили въезд в Украину.
Студент предлагал взятку пограничникам
- Гражданин Нигерии, прилетевший в Одессу, предлагал пограничникам 300 долларов. Такую сумму мужчина готов был заплатить за то, чтобы ему разрешили въезд на территорию Украины.
- Инцидент произошел 22 декабря 2021 года.
- "Студент" заявил, что желает учить украинский язык в одном из вузов страны. Чтобы осуществить "мечту", мужчина был готов даже дать взятку.
- В то же время, пограничники вернули "студента" обратным рейсом. Пресс-служба ГПСУ впоследствии сообщила, что этот мужчина уже второй раз за декабрь пытался попасть в Украину.
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