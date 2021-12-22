У Борисполі п'яний як чіп водій врізався в інше авто

У Борисполі затримали п'яного водія Audi, який вранці 22 грудня влаштував там небезпечну аварію. Він на повному ходу врізався в Honda.

Автопригода трапилася на вулиці Запорізькій. Туди одразу ж викликали поліцію, яка швидко склала адмінматеріали і відсторонила від керування нетверезого чоловіка.

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Перебрав норму в 9 разів

Правоохоронці з'ясували, що автотроща сталася через те, що горе-кермувальник не дотримався безпечної дистанції на дорозі.

Спілкуючись із порушником, патрульні помітили у нього ознаки сп'яніння.

Зрештою йому провели тест на драгері.

Виявилося, що в крові водія було 1,84 проміле алкоголю, що більше ніж у 9 разів перевищує допустиму норму.



Нетверезий водій врізався у Honda / Фото Патрульної поліції Київської області

Пиятика за кермом не лишиться безкарною

На безвідповідального чоловіка склали протоколи про порушення правил дорожнього руху, яке спричинило аварію (штраф 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення водійських прав на 6 – 12 місяців) та про керування у стані сп'яніння (штраф 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і позбавленням водійських прав на рік).

Крім того, поліціянти винесли постанову за фактом керування транспортним засобом особою, яка не має з собою чи не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії (штраф 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).



У крові водія виявили 1,84 проміле алкоголю / Фото Патрульної поліції Київської області

Текст публікації Патрульної поліції Київської області:

Патрульні склали адмінматеріали та відсторонили від керування нетверезого водія, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду.

Сьогодні приблизно о 10 годині ранку інспектори отримали виклик на дорожньо-транспортну пригоду, що трапилось на вулиці Запорізькій у Борисполі.

На місці пригоди поліцейські встановили, що водій авто Audi не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з авто Honda.

Під час спілкування з водієм-порушником патрульні виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на стан сп'яніння — 1,84 проміле алкоголю у крові, що перевищує допустиму норму в більше ніж 9 разів.

Інспектори склали на керманича Audi протоколи за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило аварію), частиною 1 статті 130 (керування у стані сп'яніння) та винесли постанову за частиною 1 статті 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має із собою чи не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також інспектори відсторонили цього водія від керування автомобілем.