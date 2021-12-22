Автопроисшествие случилось на улице Запорожской. Туда сразу же вызвали полицию, которая быстро составила админматериалы и отстранила от управления нетрезвого мужчину.

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Перебрал норму в 9 раз

Правоохранители выяснили, что авария произошла из-за того, что горе-водитель не соблюдал безопасную дистанцию на дороге.

Общаясь с нарушителем, патрульные заметили у него признаки опьянения.

В конце концов ему провели тест на драгере.

Оказалось, что в крови водителя было 1,84 промилле алкоголя, что более чем в 9 раз превышает допустимую норму.



Нетрезвый водитель врезался в Honda / Фото Патрульной полиции Киевской области

Пьяный водитель за рулем не останется безнаказанным

На безответственного мужчину составили протоколы о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло аварию (штраф 20 необлагаемых минимумов доходов граждан и лишение водительских прав на 6 – 12 месяцев) и об управлении в состоянии опьянения (штраф 600 необлагаемых минимумов доходов граждан и лишение водительских прав на год).

Кроме того, полицейские вынесли постановление по факту управления транспортным средством лицом, которое не имеет с собой или не предъявило для проверки удостоверение водителя соответствующей категории (штраф 25 необлагаемых минимумов доходов граждан).



В крови водителя обнаружили 1,84 промилле алкоголя / Фото Патрульной полиции Киевской области

Текст публикации Патрульной полиции Киевской области:

Патрульные составили админматериалы и отстранили от управления нетрезвого водителя, который совершил дорожно-транспортное происшествие.

Сегодня примерно в 10 часов утра инспекторы получили вызов на дорожно-транспортное происшествие, случившееся на улице Запорожской в Борисполе.

На месте происшествия полицейские установили, что водитель авто Audi не соблюдал безопасную дистанцию и совершил столкновение с авто Honda.

Во время общения с водителем-нарушителем патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на состояние опьянения – 1,84 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму в более чем 9 раз.

Инспекторы составили на водителя Audi протоколы по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее аварию), части 1 статьи 130 (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по части 1 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, которое не имеет с собой или не предъявило для проверки удостоверение водителя соответствующей категории) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также инспекторы отстранили этого водителя от управления автомобилем.