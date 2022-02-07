У "Борисполі" спіймали іноземця з жахливою підробкою ізраїльського паспорту

Прикордонники, які працюють на пункті пропуску "Бориспіль" затримали громадянина Узбекистану, який показав їм підроблені документи. Порушник летів зі Стамбулу до Амстердаму з пересадкою у Києві.

Побачивши підробку, прикордонники затримали зловмисника та почали встановлювати його особу. Як з'ясувалося, ізраїльський паспорт правоохоронцям показував громадянин Узбекистану.

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Судячи з усього, чоловік скористався підробленим паспортом, оскільки потрапити до Нідерландів без візи не міг.

Купив паспорт у Стамбулі​

Як розповів іноземець, підроблений документ він придбав у Стамбулі за 4 тисячі доларів.

Втім, якість паспорта була настільки жахливою, що в Україні це одразу помітили.

За порушення прикордонного режиму на пунктах пропуску зловмисника притягнули до адміністративної відповідальності. Чоловік має заплатити від 119 до 170 гривень штрафу.

Крім того, іноземцю заборонили в'їзд до України на 3 роки.

Схожий випадок у "Жулянах"

У пункті пропуску "Київ" на території міжнародного аеропорту імені Сікорського прикордонники спіймали громадянку Конго. Жінка, як виявилось, перевищила термін перебування в Україні, через що пішла на підроблення документів. Втім, на відміну від її "колеги" з Узбекистану, іноземку можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

За даними слідчих, жінка підробила посвідку та відмітку Державної міграційної служби у своєму паспорті. За це вона сплатила посередникам у Харкові 1 тисячу доларів. Під час перевірки документів перед посадкою на літак до Лісабона прикордонники побачили ознаки підробки документів. Її оштрафували за порушення правил перебування в Україні, а от поліцейським повідомили про вчинення злочину. Якщо жінку визнають винною, їй загрожуватиме штраф на суму до 17 тисяч гривень або до 6 місяців арешту. Крім того, у Кримінальному кодексі передбачене покарання у вигляді 2 років обмеження волі.