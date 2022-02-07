У "Борисполі" спіймали іноземця з жахливою підробкою ізраїльського паспорту
Прикордонники, які працюють на пункті пропуску "Бориспіль" затримали громадянина Узбекистану, який показав їм підроблені документи. Порушник летів зі Стамбулу до Амстердаму з пересадкою у Києві.
Побачивши підробку, прикордонники затримали зловмисника та почали встановлювати його особу. Як з'ясувалося, ізраїльський паспорт правоохоронцям показував громадянин Узбекистану.
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Судячи з усього, чоловік скористався підробленим паспортом, оскільки потрапити до Нідерландів без візи не міг.
Купив паспорт у Стамбулі
- Як розповів іноземець, підроблений документ він придбав у Стамбулі за 4 тисячі доларів.
- Втім, якість паспорта була настільки жахливою, що в Україні це одразу помітили.
- За порушення прикордонного режиму на пунктах пропуску зловмисника притягнули до адміністративної відповідальності. Чоловік має заплатити від 119 до 170 гривень штрафу.
- Крім того, іноземцю заборонили в'їзд до України на 3 роки.
Схожий випадок у "Жулянах"
У пункті пропуску "Київ" на території міжнародного аеропорту імені Сікорського прикордонники спіймали громадянку Конго. Жінка, як виявилось, перевищила термін перебування в Україні, через що пішла на підроблення документів. Втім, на відміну від її "колеги" з Узбекистану, іноземку можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
За даними слідчих, жінка підробила посвідку та відмітку Державної міграційної служби у своєму паспорті. За це вона сплатила посередникам у Харкові 1 тисячу доларів. Під час перевірки документів перед посадкою на літак до Лісабона прикордонники побачили ознаки підробки документів. Її оштрафували за порушення правил перебування в Україні, а от поліцейським повідомили про вчинення злочину. Якщо жінку визнають винною, їй загрожуватиме штраф на суму до 17 тисяч гривень або до 6 місяців арешту. Крім того, у Кримінальному кодексі передбачене покарання у вигляді 2 років обмеження волі.