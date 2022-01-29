У Держприкордонслужбі розповіли, що протягом минулого року на кордоні спостерігали збільшення пасажиропотоку. Рух пасажирів у порівнянні з 2020 роком виріс на 18% і становив 39 мільйонів осіб.
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У перетині українського кордону відмовили 46 тисячам громадян
Під час заходів прикордонного контролю, співробітники Державної прикордонної служби України відмовили у пропуску через кордон близько 46 тисячам осіб, що майже удвічі більше ніж у позаминулому році,
– розповіли прикордонники.
Кількість іноземців, яких не пропустили, склала майже 31 тисячу.
Які головні причини відмов для іноземців:
- карантинні обмеження,
- непідтвердження мети поїздки в нашу країну.
Головні причини відмов для українців:
- недійсні документи,
- відсутність доручення батьків,
- заборона виїзду за межі країни.
Найбільше у перетині кордону відмовляли росіянам. Їх кількість зросла у 2,5 раза і склала більше ніж 7 тисяч осіб. Також зросла кількість відмов громадянам Молдови – понад 5 300 осіб.
Зате значно знизилась кількість громадян Ізраїлю, яких було не пропущено в Україну.
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Останні випадки, коли росіян не пропускали через кордон:
- У "Борисполі" затримали росіянина, який перевозив радіоактивний годинник. Чоловік прямував до Стамбула з пересадкою в Києві.
- 9 січня не впустили на територію держави російського блогера Даню Мілохіна. Його "розвернули" ще на території летовища.
- За повідомленням ЗМІ, не потрапив на українську територію і російський актор театру і кіно В'ячеслав Чепурченко.
- Така сами ситуація склалась і з акторкою Аліною Шитіковою, яка у 2017 році відвідувала окупований Крим.